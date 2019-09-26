2019-09-26T18:52:13+03:00
Общество

В Краснодаре проведут учения по гражданской обороне

Они продлятся двое суток
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре 1 и 2 октября проведут командно-штабную тренировку служб гражданской обороны.

- В ходе учений сотрудники экстренных и коммунальных служб города совместно с рядом предприятий, организаций и учебных учреждений отработают действия при возникновении ЧС техногенного и природного характера, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В мероприятиях примут участие представители городских властей, коммунальных и диспетчерских служб, автотранспортных предприятий, Сотрудники городских авто- и ЖД вокзалов, а также нескольких городских школ.

Напомним, в краевой столице с 12 по 25 сентября проверили состояние деревьев в школах и детских садах. Всего осмотрели 72 территории. В результате были выданы порубочные билеты на удаление 832 и обрезку 487 зеленых насаждений. До конца года проверят деревья на всех территориях образовательных учреждений столицы Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани до конца 2019 года проложат 150 км газопровода
В Сочи ищут таксиста, сбившего девушку-подростка
ВТБ профинансировал строительство Marriott Krasnodar Hotel
Старт FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019
На кубанские поля вышла техника для озимого сева
Житель Кубани незаконно срубил несколько деревьев
На Кубани продолжается ремонт учреждений культуры
В Белореченске сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя
Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры Кубани - движение вверх!»
Коммунисты обратили внимание депутатов Заксобрания на спад в кубанском животноводстве
Рыжий из «Иванушек» снял на видео свой отдых в Сочи
Образовательные организаций Краснодарского края получат федеральные гранты
На Кубани приставы взыскали с предприятия 38 миллионов рублей
Юморист из Армавира снялся в вайне Евгения Кулика
В Краснодаре проверили состояние деревьев в школах и детсадах