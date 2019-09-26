В Краснодаре проведут учения по гражданской обороне

СЕГОДНЯ 18:52 2019-09-26T18:52:13+03:00

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В Краснодаре 1 и 2 октября проведут командно-штабную тренировку служб гражданской обороны.

- В ходе учений сотрудники экстренных и коммунальных служб города совместно с рядом предприятий, организаций и учебных учреждений отработают действия при возникновении ЧС техногенного и природного характера, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В мероприятиях примут участие представители городских властей, коммунальных и диспетчерских служб, автотранспортных предприятий, Сотрудники городских авто- и ЖД вокзалов, а также нескольких городских школ.

Напомним, в краевой столице с 12 по 25 сентября проверили состояние деревьев в школах и детских садах. Всего осмотрели 72 территории. В результате были выданы порубочные билеты на удаление 832 и обрезку 487 зеленых насаждений. До конца года проверят деревья на всех территориях образовательных учреждений столицы Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU