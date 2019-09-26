2019-09-26T19:07:51+03:00
Общество

На Кубани ищут 15-летнего юношу

Он пропал 21 сентября
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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В Красноармейском районе сотрудники следственного комитета начали проверку по факту исчезновения 15-летнего Дмитрия Соловьева.

- Подросток проживает в хуторе Протичка. Вечером 21 сентября он ушел из дома, и до сих пор его местонахождение остается неизвестным, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

На вид пропавшему 16 лет, рост высокий, короткие светлые волосы. Был одет в черные джинсы и кроссовки, а также болоньевую куртку. Все, кто имеет информацию о местонахождении Дмитрия Соловьева, просят позвонить по телефону 02.

В данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельство произошедшего. По их окончанию будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Сочи на улице Виноградной 23 сентября около 20:00 неустановленный водитель такси сбил пешехода. Сейчас его ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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