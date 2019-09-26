В Краснодаре пройдет забег «Город 226»

СЕГОДНЯ 19:50 2019-09-26T19:50:41+03:00

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В Краснодаре 29 сентября пройдет забег «Город 226». Чтобы поздравить столицу Кубани с Днем рождения по улице Красной пробегут 3,5 тысячи человек.

- Только раз в году главную улицу города перекроют полностью: от Собора Александра Невского до монумента «Аврора». Свое желание пробежаться по Красной выразили жители более 70 городов из 15 регионов нашей страны, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В программе забега 3 дистанции: 10 км для уверенных в себе и профессиональных атлетов, эстафета 2×5 км, а также детская – 1,6 км, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Все участники получат перед стартом нагрудный номер, электронный чип индивидуального хронометража, фирменную футболку и подарки от спонсоров.

Организаторы забега обещают интересную концертную программу, работу развлекательных и спортивных площадок, зажигательную музыку, мастер-классы workout, фотозоны, зоны игр для детей, полезную еду и напитки.

ИСТОЧНИК KP.RU