СЕГОДНЯ 07:14 2019-09-27T07:14:00+03:00

В гонках принимают участие спортсмены в возрасте от 16 лет и старше

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В Геленджике стартовали соревнования крейсерских яхт «Белые паруса». Официальное открытие и начало регаты запланировано на 27 сентября.За победу поборются 20 экипажей из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей.

- По итогам открытого чемпионата среди крейсерских яхт победители и призеры получат кубки и ценные призы. Церемония закрытия пройдет 1 октября, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Сочи стартовал шестой российский этап Формулы-1, который продлится по 29 сентября в Сочи. В дни гонок ожидается около 150 тысяч болельщиков. В аэропорт Адлер из Кубинки прибыли «Русские витязи» на истребителях СУ-30СМ. В субботу летчики выступят перед зрителями «Формулы-1» в небе над Олимпийским парком.

ИСТОЧНИК KP.RU