В Лабинском районе врачи проконсультировали порядка 300 пожилых людей

СЕГОДНЯ 07:33 2019-09-27T07:33:30+03:00

53 человек направили на лечение в краевые специализированные больницы

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В крае продолжается ежемесячная акция «Кубань – край долгожителей». Специалисты госпиталя для ветеранов войн и Центра медпрофилактики минздрава выезжают в отдаленные территории для обследования пожилых людей.

Недавно команда врачей в составе кардиолога, офтальмолога, невролога, эндокринолога и гастроэнтеролога осмотрела около 300 жителей Лабинского района. Они получили рекомендации по дальнейшему лечению, правильному питанию и образу жизни. Всего было 940 различных диагностических исследований.

- Патологии нашли у 68 пациентов, 53 человек направили на лечение в краевые специализированные медицинские организации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU