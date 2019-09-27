В Сочи пройдет полумарафон на спортивных колясках

СЕГОДНЯ 08:15 2019-09-27T08:39:58+03:00

Это состязание проводится на курорте с 2015 года

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Международный полумарафон состоится 11 октября на гоночной трассе Сочи Автодром. В соревнованиях примут участие не только знаменитые паралимпийцы, но и молодые спортсмены из российских регионов.

Состязание на колясках проводится на курорте с 2015 года. Идея гонки появилась во время зимней Паралимпиады в Сочи. Потом здесь создали легкоатлетическую команду российских бегунов-колясочников. Тренирует их легендарная Ирина Громова, в тренерский штаб также входит шестикратный чемпион зимних Паралимпийских игр Сергей Шилов.

- Основными задачами полумарафона являются развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью, популяризация и развитие гонок на спортивных колясках, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU