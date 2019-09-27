2019-09-27T09:04:02+03:00
Звезды

В Анапе в поселке Виноградном открылся отдел краеведения

Здесь будут храниться раритетные экспонаты
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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В 76-ю годовщину освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков здесь открылся отдел краеведения. Он появился в бывшем зале совещаний, «красный уголок» одного из старейших винзаводов страны -совхоза имени Ленина.

- Здесь заменили окна, провели систему отопления, электричество, создали все условия для работы музея. Оставили «красный уголок», который рассказывает об истории совхоза имени Ленина, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Школьники вместе с педагогами и библиотекарями смогут формировать в отделе краеведения тематические экспозиции, писать научно-практические и поисковые работы и многое другое.

Музей находится в поселке Виноградном, на улице Мира, 1-а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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