В Краснодаре обновили бульвар «Гагаринский»

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-27T09:17:30+03:00

Работы стартовали 10 июня и уже полностью завершены

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В Фестивальном микрорайоне Краснодара обновили бульвар «Гагаринский». Площадь зеленой зоны составляет 2,1 гектара. Здесь сделали новые спортивные и детские площадки с бесшовным прорезиненным покрытием и современным оборудованием.

- На территории высадили деревья и кустарники, уложили плитку, отремонтировали освещение, заменили лавочки, установили камеры видеонаблюдения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Бульвар «Гагаринский» расположен по улице Гагарина между Воровского и Герцена. Его благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы стартовали 10 июня и уже полностью завершены.

Как отметил глава города Евгений Первышов, после благоустройства важно сохранить обновленную зеленую зону и в полном объеме выполнять работы по содержанию территории.

ИСТОЧНИК KP.RU