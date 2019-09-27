В Курганинске местные жители ограбили склад
В полицию Курганинска обратился владелец склада. Он рассказал, что его ангар ограбили. Там хранились строительные материалы и инструменты. Сумма общего ущерба составила более 30 тысяч рублей.
- Правоохранители опросили очевидцев произошедшего и изучили записи камер видеонаблюдения. Они установили личности предполагаемых злоумышленников. Парней задержали и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте 23 и 19 лет. Выяснилось, что парни ночью, взломав замки, проникли в ангар и похитили строительные материалы и инструменты. Они планировали сбыть похищенное имущество.
На молодых людей завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU