2019-09-27T09:37:07+03:00
Происшествия

В Курганинске местные жители ограбили склад

Злоумышленников нашли по записям с камер видеонаблюдения
Александра ПОДУШКО
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В Курганинске местные жители ограбили складВ Курганинске местные жители ограбили склад
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В полицию Курганинска обратился владелец склада. Он рассказал, что его ангар ограбили. Там хранились строительные материалы и инструменты. Сумма общего ущерба составила более 30 тысяч рублей.

- Правоохранители опросили очевидцев произошедшего и изучили записи камер видеонаблюдения. Они установили личности предполагаемых злоумышленников. Парней задержали и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте 23 и 19 лет. Выяснилось, что парни ночью, взломав замки, проникли в ангар и похитили строительные материалы и инструменты. Они планировали сбыть похищенное имущество.

На молодых людей завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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