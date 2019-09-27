В Краснодаре двухэтажный самострой пошел под снос

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-27T10:02:06+03:00

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По решению Советского суда Краснодара двухэтажный самострой на улице Новороссийской пошел под снос.

- Здание площадью 130 квадратных метров владельцы использовали как складское помещение и офис. В качестве должников выступили два гражданина и одно общество с ограниченной ответственностью, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП.

Они неоднократно получали под роспись требования об исполнении решения суда. Но не спешили сносить здание. Их привлекли к административной ответственности, предусмотренной ст.17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Даже после этого они не приступили к демонтажу.

Судебный пристав-исполнитель предупредил владельцев самостроя о том, что администрация города вправе за свой счет снести объект. Спустя 5 дней после этого, должники приступили к демонтажу. Сейчас работы находятся в завершающей стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU