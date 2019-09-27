СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-27T10:14:17+03:00

В Сочи женщина украла у знакомой золотой кулон стоимостью 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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21-летней девушка обратилась в полицию Сочи с заявлением о краже. У нее похитили золотую цепочку с кулоном стоимостью около 100 тысяч рублей.

Правоохранители следов взлома в жилище не обнаружили. Заявительница рассказал, что у нее в доме проживала ее знакомая, которая неожиданно съехала. Через несколько дней потерпевшая не обнаружила ювелирное изделие.

Вскоре ранее судимую 28-летнюю жительницу Апшеронска задержали на территории Лазаревского района Сочи. Она призналась, что когда хозяйки не было дома, она похитила ее цепочку. Потом она сдала украшение в один из ломбардов города.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU