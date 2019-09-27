День города прошел в Краснодаре в компании «Радио Дача»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-27T10:20:24+03:00

На празднике собрались 10 тысяч человек [фото]

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«Радио Дача» с большим размахом поздравило Краснодар с Днем города. 22 сентября в парке «Солнечный Остров» собрались 10 тысяч человек на праздник в честь 226-го Дня рождения города.

Фото: организаторов мероприятия.

На центральной площади парка расположились развлекательные зоны для взрослых и детей, мастер-классы и дегустации. Гостей ждали увлекательные конкурсы с большим количеством призов от партнеров «Радио Дача 88.3 FM». А на главной сцене для горожан выступали творческие коллективы.

В рамках мероприятия состоялся финал конкурса «Главная сцена Краснодара». Слушатели, прошедшие отбор в эфире радиостанции, демонстрировали вокальные таланты в караоке-баттле. Все участники получили призы от партнеров мероприятия, а первая тройка победителей - музыкальный центр, портативную колонку и караоке-микрофон.

Фото: организаторов мероприятия.

Главным событием праздника стал концерт заслуженной артистки России Татьяны Овсиенко. Она исполнила всеми любимые хиты «Школьная пора», «Колечко», «Дальнобойщик» и другие. В завершение вечера прогремел праздничный салют.