В массовом ДТП под Горячим Ключом пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-27T10:59:44+03:00

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В Горячем Ключе 27 сентября в 04:00 на трассе М-4 «Дон» столкнулись три легковушки и грузовик.

- По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля BMW X5 двигался со стороны Джубги по направлению к Краснодару. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом, а также с «Фольцваген Поло» и «Форд Фокус», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализированы 25-летний водитель «Фольцваген Поло» и два его пассажира, из которых один 7-месячный ребенок. Малыш находился в детском сидении. Также пострадали два пассажира «Форд Фокус», женщины 25 и 57 лет.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU