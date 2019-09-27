В Сочи оштрафовали гендиректора организации
В Адлерском районе Сочи проверили деятельность организации ООО «Драйв», которая предоставляет услуги в местах массового отдыха. В адрес генерального директора общества прокурор внес представление.
После повторной проверки было установлено, что организация начала устранять нарушения, но в то же время ответ на представление в установленные сроки не был предоставлен в прокуратуру района.
- В отношении генерального директора возбуждено административное производство по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении), ему назначили штраф, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU