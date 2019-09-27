2019-09-27T11:10:49+03:00
Происшествия

В Сочи оштрафовали гендиректора организации

Он вовремя не ответил на представление прокурора
Александра ПОДУШКО
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В Сочи оштрафовали гендиректора организацииВ Сочи оштрафовали гендиректора организации
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В Адлерском районе Сочи проверили деятельность организации ООО «Драйв», которая предоставляет услуги в местах массового отдыха. В адрес генерального директора общества прокурор внес представление.

После повторной проверки было установлено, что организация начала устранять нарушения, но в то же время ответ на представление в установленные сроки не был предоставлен в прокуратуру района.

- В отношении генерального директора возбуждено административное производство по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении), ему назначили штраф, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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