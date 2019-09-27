СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-27T11:24:22+03:00

На Кубани задержали жителей Сочи и Иркутской области, подозреваемых в кражах

Для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам полиции

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Первый инцидент произошел в одном из анапских гипермаркетов. В магазине самообслуживания сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего жителя Иркутской области. Он хотел вынести из магазина товары.

- Злоумышленник сложил в свой рюкзак электроинструменты, плитку шоколада и попытался спокойно выйти через кассовую зону, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Аналогичный случай произошел в Сочи. В магазине росгвардейцы задержали двух жителей Сочи, которые пытались пронести через кассу алкоголь, сложив его также в рюкзак.

Для дальнейшего разбирательства нарушители были переданы полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU