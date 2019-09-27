На Кубани задержали жителей Сочи и Иркутской области, подозреваемых в кражах
Первый инцидент произошел в одном из анапских гипермаркетов. В магазине самообслуживания сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего жителя Иркутской области. Он хотел вынести из магазина товары.
- Злоумышленник сложил в свой рюкзак электроинструменты, плитку шоколада и попытался спокойно выйти через кассовую зону, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Аналогичный случай произошел в Сочи. В магазине росгвардейцы задержали двух жителей Сочи, которые пытались пронести через кассу алкоголь, сложив его также в рюкзак.
Для дальнейшего разбирательства нарушители были переданы полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU