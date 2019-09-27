2019-09-27T11:30:59+03:00
Общество

Компания АСК завершила строительство 3 дома в ЖК «Спортивный парк»

27 сентября строительная компания АСК вручила ключи новоселам 2 литера жилого комплекса «Спортивный парк»
Иван ЕГОРОВ
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Фото: Компания АСКФото: Компания АСК
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27 сентября строительная компания АСК вручила ключи новоселам 2 литера жилого комплекса «Спортивный парк».

По случаю завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию для новоселов был организован праздник. Тема праздничной выдачи ключей продиктована названием комплекса. Спортивные аниматоры для детей и взрослых, фотозона в виде футбольных ворот, угощения только из меню полезного питания сопровождали этот день.

Сданный дом введен в эксплуатацию согласно установленных проектной декларацией сроков с соблюдением всех норм и требований предъявляемых к строительству жилых объектов.

Проект жилого комплекса «Спортивный парк» представлен комплексной застройкой состоит из 13 домов. Введенный в эксплуатацию дом является третьим сданным жилым объектом проекта. Концепция жилого комплекса в своем завершенном виде будет предусматривать большое количество спортивных площадок, а так мест отдыха для детей и взрослых. Расположен жилой комплекс в поселке Новознаменский, Карасунского внутригородского округа города Краснодар.

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