Компания АСК завершила строительство 3 дома в ЖК «Спортивный парк»
27 сентября строительная компания АСК вручила ключи новоселам 2 литера жилого комплекса «Спортивный парк».
По случаю завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию для новоселов был организован праздник. Тема праздничной выдачи ключей продиктована названием комплекса. Спортивные аниматоры для детей и взрослых, фотозона в виде футбольных ворот, угощения только из меню полезного питания сопровождали этот день.
Сданный дом введен в эксплуатацию согласно установленных проектной декларацией сроков с соблюдением всех норм и требований предъявляемых к строительству жилых объектов.
Проект жилого комплекса «Спортивный парк» представлен комплексной застройкой состоит из 13 домов. Введенный в эксплуатацию дом является третьим сданным жилым объектом проекта. Концепция жилого комплекса в своем завершенном виде будет предусматривать большое количество спортивных площадок, а так мест отдыха для детей и взрослых. Расположен жилой комплекс в поселке Новознаменский, Карасунского внутригородского округа города Краснодар.