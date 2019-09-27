СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-27T11:34:11+03:00

В Краснодаре парни выращивали коноплю в гараже и сбывали ее

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В Краснодаре полицейские задержали шестерых молодых людей во время сбыта наркотиков. У них нашли 200 граммов каннабиса и 21 куст конопли.

Местные жители в возрасте 30 и 31 года купили гараж в Краснодаре. В нем они организовали «лабораторию» с необходимым оборудованием для выращивания конопли. После сообщники привлекли еще двоих краснодарцев в возрасте 26 и 28 лет, и двоих приезжих из Северо-Кавказского. Они работали сбытчиками марихуаны.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Молодым людям предъявлено обвинение. Сейчас они находятся под стражей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU