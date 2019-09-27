Коммунист-депутат предложил разработать краевой закон о мерах господдержки выходящих на пенсию пожарных и спасателей

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-27T11:43:27+03:00

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Одним из пунктов повестки дня очередной сессии Законодательного Собрания края было внесение изменений в краевой закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

При обсуждении вопроса слово взял Геннадий Шабунин, депутат фракции КПРФ, член комитета по вопросам строительства и ЖКХ.

В своем выступлении он обратил внимание коллег на то, что, хотя нормы федерального законодательства и статья 22 краевого закона констатируют, что спасатели имеют право на льготное пенсионное обеспечение, на деле многие из них, проработав в спасательных службах долгие годы, никаких социальных доплат за высокие профессиональные риски не получают и затем выходят на мизерные пенсии. Таким же образом обстоит дело и с пожарными, работающими не в федеральных, а в муниципальных и краевых службах.

Геннадий Шабунин предложил: нужно обсудить проблему в профильном комитете и разработать проект краевого закона о пенсионном обеспечении для этих пожарных и спасателей.

Председатель Законодательного Собрания поддержал депутата-коммуниста и поручил комитету по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества изучить опыт других регионов, в частности, закон Саратовской области, устанавливающий доплаты к пенсиям спасателей, а затем внести предложения о возможности разработки подобного законопроекта.

Возможно, вскоре пожарные и спасатели Краснодарского края получат дополнительную поддержку государства.