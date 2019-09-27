Дмитрий Коломиец: будущая гордума Краснодара должна пропорционально отражать интересы и политические предпочтения избирателей!

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-27T11:46:36+03:00

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На днях Общественная палата Краснодара организовала очередное заседание дискуссионного клуба «Особняк». Так называется своего рода площадка для свободного обмена мнениями на ту или иную злободневную тему. Как правило, участниками дискуссий являются представители политических партий и общественно-политических движений.

В этот раз объектом внимания стал вопрос, касающийся предстоящих в 2020 году выборов депутатов городской Думы. Есть высокая вероятность того, что количественный состав Думы нового созыва будет сокращен с 48 до 36 депутатов, из которых 26 будут избраны по одномандатным округам и 10 – по спискам политических партий.

Одним из участников «круглого стола» был действующий депутат городской Думы Дмитрий Коломиец.

В своем выступлении он отметил, что избран депутатом по списку КПРФ, а затем привлек внимание оппонентов к тому, что вновь сформированные одномандатные избирательные округа достигнут критического количества избирателей – до 60 тысяч человек.

Для наглядности Коломиец привел примеры: так, в Горячем Ключе в настоящее время округ охватывает 46 тысяч избирателей, а, например, в Новопокровской районе – всего 34 тысячи. Еще одно сравнение – это округа депутатов Законодательного Собрания края, избранных в 1998 и в 2002 годах: они в среднем насчитывали по 50 тысяч избирателей.

При такой протяженности и разбросанности округа, убежден Дмитрий Коломиец, коэффициент эффективности работы депутата резко снизится. Кроме того, автоматически за сокращением количества депутатов последует сокращение думских комитетов, поскольку невозможно будет собрать кворум для принятия важных решений.

Далее коммунист-депутат подчеркнул, что при планируемом подходе число избирательных комиссий вырастет на 25 единиц. Это – четыре полноценных одномандатных избирательных округа. Однако вместо того, чтобы выделить их как самостоятельные субъекты, их придется «раскидывать» в уже существующие.

— Против сокращения численности депутатов – и снижение представительских возможностей политических партий, – продолжил Д. Коломиец. – При таком подходе в новый состав Думы смогут войти максимум 3-4 партии. А это в корне неправильно потому, что Дума должна быть представлена широким политическим спектром, поскольку именно партии являются отражением мнений граждан, существующих в нашем обществе. Чем больше партий, тем четче выражены интересы избирателей… Еще один важный момент, по мнению депутата, это – постоянный рост города. Краснодар уже давно бьёт все рекорды, и потому округ в 60 тысяч избирателей не станет пределом, эта цифра будет постоянно расти.

Также Д. Коломиец затронул еще одну тему: в настоящее время мандаты выдвиженцев по одномандатным избирательным округам и по спискам от политических партий распределены непропорционально. В городской Думе депутаты, избранные по спискам политических партий, сейчас имеют лишь четверть мандатов.

— Однако во многих регионах России, в особенности, в областных и краевых центрах, каким является и Краснодар, это соотношение уже давно уравнено: 50 на 50, в том числе – и в Заксобрании нашего края. По такому же принципу должна быть сформирована и Дума Краснодара, – завершил коммунист-депутат.