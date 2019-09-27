В Краснодаре в «Молодежном» микрорайоне появится новый парк

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-27T11:49:21+03:00

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В Краснодаре с жителями микрорайонов «Молодежный» и «9-я Тихая» обсудили проект нового парка. Эскизное решение представили на третьем семинаре.

Площадь природной территории составит 4,5 гектара. Изначально с жителями «Молодежного» и «9-й Тихой» обсуждали возможность разделить парк на две части. 3,8 гектар - выделить для благоустройства зеленой зоны, 0,7 гектар - зарезервировать под строительство поликлиники. Но местные жители выступили против возведения на этой территории лечебного учреждения.

- Благоустроить зеленую зону в «Молодежном» поручил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ранее на этом участке планировалась жилая и коммерческая застройка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре обновили бульвар «Гагаринский». Работы стартовали 10 июня и уже полностью завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU