СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-27T12:06:49+03:00

На Кубани осудили членов ОПГ, которые торговали кокаином из Бразилии

В суде злоумышленники виновными себя не признали

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С 2014 года пятеро жителей Динского района входили в состав организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

Руководителем был уроженец станицы Динской. Он организовал постоянный канал поставки наркотиков из Бразилии в России с целью сбыта на территории Краснодарского края. Мужчина контролировал деятельность группы, вовлекал новых членов, распределял роли.

В сентябре 2014 года группой был организован ввоз кокаин. Запрещенное вещество провозили в специально оборудованных тайниках. Курьера задержали в аэропорту «Домодедово», а наркотик изъяли. С ноября по декабрь они получили новый товар. Для хранения и расфасовки арендовали гараж.

- Вскоре всех членов ОПГ задержали. На судебном заседании они не признали себя виновными. В отношении организатора было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с его смертью. Остальных суд приговорил к 19, 18, 16 и 17 годам исправительных колоний общего и строгого режима. Также они выплатят крупные штрафы, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU