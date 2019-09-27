ВТБ предоставит консультации по автокредитованию на Гран-при "Формула-1"

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-27T12:19:26+03:00

В рамках шестого этапа гонки FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019 банк ВТБ представит на площадке российского автодрома собственный шатер, в котором все желающие могут получить консультацию по условиям программы «ЭкстраЛайт»

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Площадка представит собой единое пространство, конструкция которого будет выполнена в виде круглого шатра. Посетителям будет доступна презентация банковских продуктов, фотозона с инсталляцией арт-объекта - робота и специальная игровая зона, на которой можно реально ощутить себя участником гонок и попробовать сразиться за первенство на трассе. Все желающие смогут принять участие в специальной викторине и выиграть памятные сувениры.

Сотрудники банка будут консультировать клиентов по вопросам автокредитования, специальные условия по программе «ЭкстраЛайт»: минимальные ценовые показатели 3,5% для новых автомобилей и 5% для транспорта с пробегом доступны при получении дисконтов от банка: 5 п.п. при страховании жизни, 2,5 п.п. при выборе карты ВТБ «Автолюбитель» и 3 п.п. при оформлении полиса ВместоКАСКО.

Предложение позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 300 тысяч до 3 млн рублей для авто с пробегом и до 5 млн рублей – для новых автомобилей. Средства выдаются сроком от года до пяти лет включительно с минимальным первоначальным взносом в размере 20% от стоимости автомобиля.

ВТБ за восемь месяцев 2019 года нарастил объем автокредитования на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк провел 70,4 тысяч сделок на общую сумму 53,3 млрд рублей. Объем портфеля на 1 сентября составил 116 млрд рублей.