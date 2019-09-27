На Кубани генеральный директор организации не платил работнику зарплату

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-27T12:19:55+03:00

Он задолжал ему больше 385 тысяч рублей

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В Динском районе возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего директора ООО «Стилтех». Он подозреваемого в полной невыплате заработной платы работнику (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, с июля 2018 года по настоящее время 41-летний генеральный директор ООО «Стилтех», занимающегося изготовлением и сбытом пищевых емкостей, задолжал слесарю более 385 тысяч рублей.

У подозреваемого были необходимые деньги. Но он потратил сумму на иные нужды.

- Сейчас назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также сотрудников предприятия, перед которыми также может иметься задолженность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU