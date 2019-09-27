СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-27T13:05:02+03:00

В первый день российский этап Формулы-1 посетили около 20 тысяч человек

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В четверг на Сочи Автодроме побывали около 20 тысяч гостей. Гран-при России 2019 стартовал с прогулки по пит-лейну. Болельщики посмотрели за работой команд в боксах и на машины.

На Центральной площади Олимпийского парка прошли автограф-сессии с командами Формулы-1. Болельщики смогли пообщаться с первым российским пилотом Формулы-1 Виталием Петровым, который с удовольствием отвечал на вопросы зрителей.

- Начал свою работу городок развлечений Формулы-1 F1 FanZone, а также многие другие площадки с активностями для детей и взрослых, в том числе расположенные в Главной трибуне «Сочи Авто Спорт музей» и выставка «Королевские гонки», - сообщили организаторы.

Завершился четверг матчем Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Динамо». Игру посмотрели больше 10 тысяч зрителей. Встреча закончилась со счетом 3:4 в пользу «Динамо».

27 сентября пройдут две практики Формулы-1, а также свободные заезды и тренировки Формулы-2 и Формулы-3.

ИСТОЧНИК KP.RU