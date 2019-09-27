Новые счета за электроэнергию потребители ПАО «ТНС энерго Кубань» получат уже в октябре

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-27T12:39:53+03:00

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ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует, что в связи с обновлением формы платёжного документа, начиная с октября 2019 года, гражданам будет рассылаться платежный документ, который имеет отличия от старой квитанции на оплату.

Штрихкод для удобства оплаты перенесен в нижнюю часть квитанции, QR-код – в правую верхнюю часть. Изменили расположение номер лицевого счета, дата и сумма последнего платежа: они теперь находятся в центре квитанции.

В блоке «Информация по лицевому счету» появились данные о количестве собственников, для коммунальных квартир добавилась информация о жилой площади. В числе новой справочной информации и данные об общеквартирных приборах учета. Появилась строка, отображающая показания ОКПУ: Конечные/Начальные и общеквартирное потребление.

С более подробной информацией об изменении в квитанции можно ознакомиться, пройдя по ссылке «Гид по квитанции»

Напоминаем, что клиенты ПАО «ТНС энерго Кубань» могут подключить «Электронную квитанцию». Она равнозначна счету в бумажном варианте и позволяет получать платежку в день формирования на e-mail в любое время, в любом месте. Чтобы подключить данную услугу нужно перейти по ссылке.

ПАО «ТНС энерго Кубань» еще раз обращает внимание клиентов на визуальные и фактические изменения в квитанции за сентябрь 2019 года и последующие месяцы. В случае возникновения вопросов и сложностей при оплате за потребленный энергоресурс, следует обратиться по телефону Единого контактного центра 8 (861) 298 – 01-70 или к специалистам компании в офисах обслуживания клиентов.