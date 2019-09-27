2019-09-27T12:47:10+03:00
Спорт

В Сочи в день проведения матча «Сочи» - «Ахмат» продлят работу общественного транспорта

Автобусы будут работать до полуночи
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Игра 11-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ахматом» пройдет на стадионе «Фишт» 30 сентября в 19:30. Для удобства болельщиков автобусы № 50, 54, 57, 60 и 125с будут работать до полуночи.

- На время проведения футбольного матча маршрут №54 «Ж/д вокзал Адлер – село Веселое – Мирный – КИЦ «Некрасовское» начнет движение от остановки «Олимпийский парк» и далее по маршруту, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В районе Имеретинской низменности действуют восемь платных парковок. Автолюбителей просят ответственно отнестись к выбору места с учетом усиленной работы службы эвакуации.

Напомним, международный полумарафон состоится 11 октября на гоночной трассе Сочи Автодром. В соревнованиях примут участие не только знаменитые паралимпийцы, но и молодые спортсмены из российских регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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