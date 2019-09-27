В Сочи болельщики «Формулы-1» выстроились в длинную очередь на пит-лейн
26 сентября на всю длину Главной трибуны растянулась очередь из желающих попасть на пит-лейн Гран-при «Формулы-1» в Сочи.
Болельщиков развлекали конкурсами, кричалками и небольшими представлениями. Прогулка по пит-лейну была доступна владельцам билетов на четыре дня.
В Сочи 27 сентября была дождливая погода, но и она не остановила тысячи любителей автоспорта, которые хотели попасть на автодром.
Напомним, с 26 по 29 сентября в Сочи проходит российский этап чемпионата «Формула-1». В четверг на Сочи Автодроме побывали около 20 тысяч гостей. Гран-при России 2019 стартовал с прогулки по пит-лейну. Болельщики посмотрели за работой команд в боксах и на машины. На Центральной площади Олимпийского парка прошли автограф-сессии с командами «Формулы-1».
ИСТОЧНИК KP.RU