Самая дорогая квартира в Сочи стоит 300 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-27T13:24:14+03:00

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Эксперты одного из местных агентств недвижимости изучили самые дорогие и дешевые предложения вторичного жилья в Сочи. Самая дорогая - трешка возле моря за 300 млн рублей, а дешевая однушка площадью 12 квадратных метров – 700 тысяч рублей.

- В Сочи продают 2,6 тысяч студий площадью от 12 до 50 квадратных метров, - сообщается в исследовании компании. – Самая дешевая студия стоит 900 тысяч рублей, а дорогая – 26 млн. Эта квартира находится на станции «Олимпийская деревня» возле берега с развитой инфраструктурой.

Самая дешевая однокомнатная квартира в Сочи стоит 700 тысяч рублей, правда, и площадь у нее невероятно мала – 15 квадратных метров. А самая дорогая однушка площадью 96,7 квадратов – 97 млн рублей.

- Из выставленных на продажу самая дорогая трешка 114 квадратов, - говорится в исследовании. – Она стоит 300 млн рублей. Такая цена связана с закрытой придомовой территорией, близостью к морю и отличным видом из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU