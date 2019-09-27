На Кубани пьяная женщина на машине врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-27T13:53:20+03:00

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В Гулькевичском районе 27 сентября около 02:30 на автодороге Гулькевичи - село Отрадо-Ольгинское - село Отрадо-Кубанское произошло дорожно-транспортное происшествие.

29-летняя женщина за рулем ВАЗ-21120 не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала сама водитель и четверо пассажиров, среди которых было трое детей: 9-летняя девочка, 3-летний мальчик и 4-месячный малыш. Их перевозили без автокресел. Сейчас все находятся в больнице, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой ГИБДД по краю.

У женщины не было водительского удостоверения, по предварительным данным, она была пьяна.

Виновница аварии – мать только одного ребенка, 9-летней девочки. Также в машине ехала ее 24-летняя знакомая, мать 3-летнего и 4-месячного мальчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU