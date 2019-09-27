В нацпарке Сочи теперь берут деньги за посещение достопримечательностей

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-27T13:40:07+03:00

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Раньше чтобы посмотреть достопримечательности нацпарка Сочи, туристы могли пройти бесплатно: усадьбу знатного горца, древнюю базилику на правом берегу Мзымты, наблюдательный пункт в районе горы Кепша и т.д. А тут народ начал жаловаться на то, что за вход к развалинам Византийского храма стали брать деньги.

- К нам приехали гости и мы захотели показать им развалины Византийского храма возле урочища Уч-Дере, - жалуются жители. – Раньше туда всегда ходили и с нас не брали денег, а теперь территорию памятника огородили забором и сделали вход – 100 рублей. Стоит ларек, где нужно купить билет, хотя в документах у кассы написано, что плату берут только с экскурсионных групп. Получается, если ты не с гидом идешь в храм, то можно идти бесплатно, а нас насильно вытолкали с территории.

В сочинском нацпарке заверили, что плату берут со всех посетителей достопримечательностей. Пояснив, что вышел перечень платных услуг от минприроды, который гласит, что посещение всех достопримечательностей теперь платное. В документе сказано, что платить нужно только за экскурсии, поэтому местные жители стали не понимать, почему с них берут деньги, если они пришли без гида, а просто так.

- На основании перечня платных услуг, согласованного Министерством природы от 24 июня 2019 года, услуги по организации экскурсий природных комплексов сочинского нацпарка, памятников историко-культурного наследия платные – 100 рублей, - сообщает пресс-служба Национального парка Сочи. – Платить за вход нужно и тем, кто пришел посмотреть достопримечательность без гида.

ИСТОЧНИК KP.RU