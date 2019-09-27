В центре Краснодара 29 сентября ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-27T13:40:28+03:00

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В Краснодаре 29 сентября проезд запретят на нескольких участках в центральной части города. Ограничения будут действовать с 07:00 до 13:00. В эти часы здесь пройдет массовый забег «Город 226». По Красной пробегут около 3,5 тыс. человек.

Автомобилисты не смогут проехать по следующим участкам дорог:

- по Красной - от Офицерской до у Постовой;

- по Буденного - от Красноармейской до Рашпилевской;

- по улице Шоссе Нефтяников - от Офицерской до Гаврилова.

- Для обеспечения безопасности дорожного движения разработают схемы объезда этих участков и установят специальные дорожные знаки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, игра 11-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ахматом» пройдет на стадионе «Фишт» 30 сентября в 19:30. Для удобства болельщиков автобусы № 50, 54, 57, 60 и 125с будут работать до полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU