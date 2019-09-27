Погода на Кубани 28 и 29 сентября: ливни с грозой

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-27T16:11:35+03:00

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Гидрометцентр края сообщает, что 28 сентября в южной части Кубани и на побережье пройдут ливни с грозой, а 29 сентября осадков не будет. Ветер поднимется до 10 м/с, а при грозе порывы достигнут 15 м/с. Ночью температура от +7 до +16 градусов, днем от +14 до +24.

- На Черноморском побережье местами пройдет дождь и гроза, - сообщает Гидрометцентр края. - Ветер поднимется до 6-11 м/с, местами до 12-14 м/с. Температура ночью от +11 до +16, днем от +16 до +24.

Больше всего не повезло жителям Сочи и тем, кто приедет посмотреть зрелищные гонки «Формулы-1». На курорте прогнозируют сильные ливни с грозами и даже градом.

- На реках возможен резкий подъём уровня воды, на отдельных водотоках с достижением неблагоприятных отметок, - говорят в сочинской администрации.

Возможен сход селей. А еще утром и днем 28 сентября на участке Магри-Веселое над морем обещают смерчи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи быть осторожнее.

- Воздержитесь от отдыха вблизи водоемов, не оставляйте автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, - говорят в мэрии.

В случае ЧС, звоните по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU