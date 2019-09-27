2019-09-27T15:21:06+03:00
Недвижимость

В Краснодаре продолжают чистить ливневки

В городе создали специальную службу
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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С момента своего создания служба, которая отвечает за состояние ливневой канализации в Краснодаре, провела работы более чем на 12,5 км сетей. От грязи и ила очистили не только коллекторы, но и 780 колодцев.

- Работы проводят по всему городу, но, в первую очередь, специалисты выезжают по заявкам местных жителей. Часто на месте обнаруживаются забитые бытовым мусором колодцы, иногда их даже асфальтируют вместе с дорожным полотном, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На этой неделе специалисты службы работали на Уральской, Ставропольской в районе пересечения с Шевченко и Таманской, Песчаной, Трудовой Славы и Речной. До конца года работы планируют провести на 80 км ливневых сетей краевой столицы. Полностью расчистить ее удастся не ранее, чем через год-полтора. В ближайшее время увеличат штат службы по расчистке ливневок, а также приобретут для нее новое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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