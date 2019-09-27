В Краснодаре рекомендовали улучшить фасады собственникам более 1800 зданий

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-27T16:04:15+03:00

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В краевой столице выдали 1835 предписаний собственникам зданий с рекомендациями по улучшению внешнего вида их фасадов. Уже исполнено 624 из них.

- Специалисты руководствуются предписаниями городского департамента архитектуры и градостроительства. В них прописаны рекомендации по размещению вывесок и баннеров на зданиях. Сейчас они переходят ко второму этапу работы, в который включили еще 39 улиц, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Один из последних примеров по очистке фасадов от рекламы — торговый центр на территории садового товарищества «Автомагистраль» по улице Грушовой. Со стекол убрали вывески, рекламные конструкции, не соответствующие регламенту, демонтировали, фасад очистили от вывесок, которые закрывали оконные проемы.

Напомним, в Краснодаре продолжают чистить ливневую канализацию. В городе для этого создали специальную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU