2019-09-27T16:25:45+03:00
Происшествия

В Сочи осудили лжезастройщика

Он обманул дольщиков на 32 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Сочи суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 35-летнего жителя курорта Владимира Рогозина. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

- Как установило следствие, в течении нескольких месяцев 2017 года начал сбор средств граждан на возведение многоквартирного дома по улице Высокогорной, 54-б.через риэлтерские агентства. При этом, мужчина не имел никакой разрешительной документации на строительство объекта, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате злоумышленник смог получить от 23 граждан денежные средства в размере более 32 млн рублей, которые потратил по собственному усмотрению.

Суд признал Рогозина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет. Отбывать его он будет в колонии общего режима. Также на его имущество наложен арест для последующего возмещения нанесенного потерпевшим материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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