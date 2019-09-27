В Сочи осудили лжезастройщика

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-27T16:25:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сочи суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 35-летнего жителя курорта Владимира Рогозина. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

- Как установило следствие, в течении нескольких месяцев 2017 года начал сбор средств граждан на возведение многоквартирного дома по улице Высокогорной, 54-б.через риэлтерские агентства. При этом, мужчина не имел никакой разрешительной документации на строительство объекта, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате злоумышленник смог получить от 23 граждан денежные средства в размере более 32 млн рублей, которые потратил по собственному усмотрению.

Суд признал Рогозина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет. Отбывать его он будет в колонии общего режима. Также на его имущество наложен арест для последующего возмещения нанесенного потерпевшим материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU