2019-09-27T16:33:05+03:00
Общество

В Геленджике продают гостиницу Kempinski Grand Hotel из-за долга 27 млрд рублей

Владельца признали банкротом
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: инстаграм отеляФОТО: инстаграм отеля
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По данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, 24 октября пройдут торги для продажи всех акций управляющей компании отеля ЗАО «Инвестгрупп». Начальная цена 661,5 млн рублей. Гостиничный комплекс строили в кредит от Внешэкономбанка - 400 млн долларов. В 2017 году банк начал процедуру банк начал процедуру банкротства из-за проблем с выплатой долга. Общий долг компании на конец 2017 года - 27,5 млрд руб.

- Внешэкономбанк вправе забрать предмет залога, если торги будут признаны несостоявшимися, - сообщают «Ведомости». - Затем банк может распорядиться активом как хочет. Инвесторы утверждают, что на нынешних условиях Kempinski Grand Hotel – не купят. Срок окупаемости будет чрезмерно большим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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