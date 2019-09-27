В Геленджике продают гостиницу Kempinski Grand Hotel из-за долга 27 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-27T16:33:05+03:00

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По данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, 24 октября пройдут торги для продажи всех акций управляющей компании отеля ЗАО «Инвестгрупп». Начальная цена 661,5 млн рублей. Гостиничный комплекс строили в кредит от Внешэкономбанка - 400 млн долларов. В 2017 году банк начал процедуру банк начал процедуру банкротства из-за проблем с выплатой долга. Общий долг компании на конец 2017 года - 27,5 млрд руб.

- Внешэкономбанк вправе забрать предмет залога, если торги будут признаны несостоявшимися, - сообщают «Ведомости». - Затем банк может распорядиться активом как хочет. Инвесторы утверждают, что на нынешних условиях Kempinski Grand Hotel – не купят. Срок окупаемости будет чрезмерно большим.

ИСТОЧНИК KP.RU