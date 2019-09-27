Краснодар победил в краевом конкурсе ГТО

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-27T17:54:29+03:00

Крайцентр выигрывает его третий год подряд

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Краснодар снова занял первое место в смотре-конкурсе «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». В 2019 году победил Центр физкультурно-массовой работы Краснодара, который будет представлять край на всероссийском конкурсе.

- Победителей отбирали по нескольким критериям, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара. – Учитывали формы и методы подготовки различных категорий населения, доступность спортивных объектов, долю горожан, сдавших нормы ГТО и т. д.

Кто хочет присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия, обращайтесь в Центр тестирования в Краснодаре: улица Советская, 30, 10 этаж, кабинет 1009. Звоните: 8 (861) 268 50 58.

ИСТОЧНИК KP.RU