На Кубани откроют региональный центр поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

СЕГОДНЯ 18:42 2019-09-27T18:42:02+03:00

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На сегодняшний день в Южном федеральном округе проживает более 3 млн молодых людей. Осуществляют деятельность почти 400 средних профессиональных и более 60 высших учебных заведений. Также действует более 500 детских и молодежных общественных объединений.

- Особое внимание патриотическому воспитанию молодежи уделяют на Кубани. В частности, в окрестностях краевой столицы начато возведение военно-исторического парка «Патриот». Здесь молодые жители региона смогут пройти первоначальную военно-спортивную подготовку. Помимо этого, Кубань является лидером в России по количеству школ с кадетскими и казачьими классами, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в регионе в рамках нацпроекта «Образование» создадут краевой центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В данный момент краевые власти разрабатывают соглашение о сотрудничестве с образовательным фондом «Талант и успех».

ИСТОЧНИК KP.RU