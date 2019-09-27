2019-09-27T19:52:03+03:00
Происшествия

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении организаторов подпольного казино

Его расследование находится на контроле у прокуратуры
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении шестерых местных жителей. Их обвиняют в организации нелегального казино.

- Как установило следствие, злоумышленники сняли помещение на улице Рашпилевской, 244 в краевой столице. Затем они завезли туда оборудование для игры в покер. После этого они начали прием ставок, а также рассылку сообщений о проведении нелегальных игр, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Указанный клуб работал круглосуточно, имел систему конспирации в виде бильярдного клуба. В данный момент расследование уголовного дела ведут сотрудники СКР по краю. Его ход находится на контроле в прокуратуре.

Напомним, в Сочи суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 35-летнего жителя курорта Владимира Рогозина. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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