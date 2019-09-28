2019-09-28T08:36:24+03:00
Общество

«Я помощник председателя Законодательного края!»: пьяный краснодарец угрожал посетительницам караоке-клуба

Парень оскорблял девушек, возомнив себя депутатом [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: личная страница героя публикации.Фото: личная страница героя публикации.
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Этот инцидент произошел поздно вечером около одного из краснодарских караоке-клубов. В заведении между девушками и парнем произошел конфликт.

- Этот молодой человек решил, что нам с подругой не место в караоке-клубе, оскорблял нас, а когда спустились вниз, начал говорить, что он депутат и ему по... (стиль автора сохранен - прим.ред.), - сказали посетительницы заведения, пожелавшие остаться неизвестными.

В момент спора одна из девушек включила камеру мобильного телефона и записала на видео происходящее. Позже ролик появился в соцсетях. Судя по всему молодой человек неправильно припарковал свой автомобиль, о чем ему сказали посетительницы.

Инцидент около караоке-клуба Видео: instagram.com/typicalkrd.

- В отличие от вас я не спал в 8 вечера, а *** (работал - Авт.). Я с вами на равных условиях, у меня не было родителей богатых. То, что я умею, вам даже и не снилось, - говорит подвыпивший парень. - Отправляйте в ГИБДД. Я позвоню и вашу фотографию вообще сотрут, мне вообще *** (все равно - Авт.). Вы можете снимать и все, что угодно делать. Я - помощник председателя Законодательного края!

Подвыпивший парень, видимо, хотел похвастаться своим особым положением на работе в кубанском парламенте и таким образом напугать девушек. Вот только в ЗСК заявили, что этого молодого человека видят впервые.

- Он не является нашим сотрудником, - сказали в Законодательном Собрании Краснодарского края.

Зато в соцсетях героя видео быстро опознали. Как оказалось, зовут молодого человека Владислав Савченко, ему 25 лет. По словам знакомых, он начинающий риелтор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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