2019-09-28T17:41:16+03:00
Происшествия

В Сочи спасатели шестые сутки ищут пропавшего в море виндсерфера из Ростовской области

Акваторию обследовали даже с вертолета
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Спасателям о пропаже мужчины сообщили через два дня.Спасателям о пропаже мужчины сообщили через два дня.
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В Сочи спасатели шестые сутки ведут поиски пропавшего в море Сочи серфера. 50-летний экстремал, приехавший на Черноморское побережье из Ростовской области, вышел в море 21 сентября. Стартовал он с пляжа в Хостинском районе около 17:00, но так и не вернулся.

Сначала его искали знакомые, но их попытки были безуспешными. Лишь через два дня на помощь позвали спасателей.

- В первый день поисков удалось обследовать акваторию моря с вертолета Ми-8, - рассказывают в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России. - Спасатели осмотрели участок шириной 25 километров от берега — от Магри до границы с Абхазией.

Кроме того, опросили судоводителей всех лодок и катеров, выходящих в море. Но никто мужчину не видел, не нашли и доску, на которой он катался.

На следующий день серфера искали на участке уже в 45 километров от Туапсе до Новороссийска, а 25 и 26 сентября - от Псоу до Магри.

По последним данным, мужчина не найден. Его поиски продолжаются, правда, их перевели в пассивную фазу: оповещены дежурные на пляжах спасатели и сотрудники близлежащих пансионатов. Шансы найти мужчину живым уменьшаются с каждым днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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