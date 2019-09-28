2019-09-28T10:11:05+03:00
Происшествия

Готовившего теракт в адыгейской школе парня выявили во время проверки после бойни в Керчи

Массовое убийство он планировал в этом году
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Массовый убийца Влад Росляков для некоторых подростков стал кумиром.Массовый убийца Влад Росляков для некоторых подростков стал кумиром.
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"Керченскую трагедию" хорошо помнят все жители России. 17 октября 2018 года обычный студент взорвал бомбу и расстрелял людей прямо в здании. В результате происшествия погибли 20 человек, более 50 были ранены. Как оказалось, массовый убийца Влад Росляков для некоторых подростков стал кумиром. После ЧП начались массовые проверки, во время которых выявили 1500 интернет-пользователей, пропагандировавших "колумбайн-сообщества".

- В Сети они выступали за насилие в школах, - сказал на заседании Совета при полпреде президента начальник управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО Константин Сомов.

Таких юзеров заблокировали. А позже решили применить опыт и в других регионах страны. Это как раз позволило предотвратить теракт в учебном заведении Адыгеи в 2019 году. Молодой человек планировал устроить массовые убийства в школе, но, к счастью, силовики разгадали его планы раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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