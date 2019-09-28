2019-09-28T10:54:32+03:00
Происшествия

ДТП в Сочи с Яндекс.Такси: травмы получил 9-летний ребенок

Обстоятельства ДТП уточняются [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.
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Авария произошла произошла накануне вечером. На трассе Адлер-Красная Поляна в районе ресторана «Амшенский двор» столкнулись два автомобиля. Да так сильно, что одну из машин развернуло.

- По предварительным данным, водитель за рулем Hyundai службы Яндекс.Такси при повороте налево на второстепенную улицу не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге Lexus, - рассказывают в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате аварии пострадал 9-летний ребенок, ехавший на пассажирском сидении. Его доставили в больницу и оказали помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства произошедшего уточняются, - добавляют в ОГИБДД УВД по Сочи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи грузовик без тормозов протаранил 10 машин. В результате ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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