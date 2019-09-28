2019-09-28T11:13:22+03:00
Общество

Илона Маска официально пригласят на бизнес-форум в Краснодаре

Ему предлагают поучаствовать в пленарном заседании
Евгения СОРОКА
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Примет ли приглашение Илон Маск?Примет ли приглашение Илон Маск?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Организаторы форума малого и среднего бизнеса «Дело за малым» не теряют надежду на, что Илон Маск все-таки приедет в Краснодар. Ранее его внимание пытались привлечь огромным билбордом, установленным около его офиса в Калифорнии с подписью «Kak tebe takoe?». Чтобы гость точно узнал об их желании, они даже создали специальный сайт с трогательным клипом и песней на английском языке.

Илон Маск увидел сообщения об этом в твиттере и по-русски прокомментировал видеоприглашение. Но своего согласия на визит в Краснодар или хотя бы видеовыступление на форуме он пока не дал. Поэтому решено было выслать ему официально приглашение на мероприятие.

Ему предложат стать участником пленарного заседания вместе с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Также ему хотят предложить организовать персональную сессию на тему урбанистки и развития городов. На ней он может рассказать о технологиях строительства подземных тоннелей для передвижения людей, применяемых его компанией.

Сам форум пройдет 18-19 октября, так что времени на ответ у Илона Маска достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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