В Адыгее за повторную езду подшофе на водителей завели три уголовных дела

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-28T12:24:26+03:00

Теперь им грозит до двух лет тюрьмы

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В Адыгее сразу на трех любителей выпить возбудили уголовные дела по фактам повторного вождения в нетрезвом виде.

Один случай произошел в Адыгейске. Там за рулем иномарки ехал 46-летний местный житель. Его остановили полицейские. Поведение мужчины было очень странным, от прохождения медосвидетельствования он отказался, таким образом подтвердив догадки автоинспекторов.

- Проверка документов показала, что менее года назад он уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное нарушение, - рассказали в ГУ МВД по Адыгее.

Еще одна отечественная легковушка, странно маневрировавшая по проезжей части, привлекла внимание автоинспекторов в Красногвардейском районе. Оказалось, что 38-летний водитель за руль своей «шестерки» тоже сел пьяным. Хотя ранее его лишили прав на управление, а также судили за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств.

А в станице Гиагинской от управления отстранили злостного нарушителя.

- 25-летний местный житель передвигался по районному центру за рулем автомобиля, будучи пьян, - сказали в ГУ МВД по Адыгее. - Молодой человек не раз был пойман на подобных нарушениях и даже судим за повторное их совершение.

Автомобили всех троих задержанных изъяли. Фигурантам уголовных дел грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU