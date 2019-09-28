В Краснодаре сносят пять самостроев

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-28T13:36:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В кубанской столице сравняют с землей пять незаконных объектов. По решениям судов собственники сами демонтируют самовольно возведенные строения.

- Работы идут по всему Краснодару, - сказал начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий. - Благодаря совместным усилиям наших специалистов и службы судебных приставов удалось убедить собственников провести работы за свой счет.

Под снос пойдет двхуэтажное здание по улице Новороссийской, 176/2. На первом этаже размещалась станция техобслуживания автомобилей, на втором - магазин. Хотя арендатор имел разрешение на возведение только сборно-разборных конструкций.

Шумит техника и на углу улиц Мира и Коммунаров. Собственник сносит кафе по решению суда, поскольку возведено здание было как пристройка к квартире без разрешительных документов.

Еще один предприниматель самовольно занял земельный участок на Ставропольской, 121/1 и возвел на нем торговый объект. Еще в 2015 году исковые требования администрации об освобождении земли были удовлетворены, собственник магазина пытался оспорить это решение. Но у него ничего не вышло.

Кроме того, снесут автомойку на улице 1 Мая, 277/2 в Прикубанском округе, а также незаконную надстройку на улице 1 Мая, 97, где располагался центр косметологии.

- Собственнику предписано после этого восстановить кровлю и инженерные системы дома, - сказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU