В Краснодаре разыскали пропавшую почти две недели назад 17-летнюю девочку
В Краснодаре разыскали пропавшую 17-летнюю девочку. Ее поиски продолжались 10 дней. Напомним, в розыск подростка объявили 17 сентября 2019 года.
- Она вышла из дома и с тех пор перестала выходить на связь, - сообщали представители поискового отряда «Лиза Алерт» Краснодарский край.
О том, куда могла направиться девушка, никто не знал, потому всех неравнодушных просили распространять информацию о ее пропаже и ориентировку с ее фотографией.
И вот долгожданные хорошие новости. Сотрудники полиции по камерам вышли на след девушки и установили ее местонахождение. По некоторым данным, все это время пропавшая находилась в городе.
Сейчас ее поиски официально прекращены, ее жизни ничего не угрожает.
- После беседы с сотрудниками ПДН, девушку передадут законным представителям, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU
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