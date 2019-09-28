В Краснодаре разыскали пропавшую почти две недели назад 17-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-28T14:51:42+03:00

Ее жизни ничего не угрожает

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В Краснодаре разыскали пропавшую 17-летнюю девочку. Ее поиски продолжались 10 дней. Напомним, в розыск подростка объявили 17 сентября 2019 года.

- Она вышла из дома и с тех пор перестала выходить на связь, - сообщали представители поискового отряда «Лиза Алерт» Краснодарский край.

О том, куда могла направиться девушка, никто не знал, потому всех неравнодушных просили распространять информацию о ее пропаже и ориентировку с ее фотографией.

И вот долгожданные хорошие новости. Сотрудники полиции по камерам вышли на след девушки и установили ее местонахождение. По некоторым данным, все это время пропавшая находилась в городе.

Сейчас ее поиски официально прекращены, ее жизни ничего не угрожает.

- После беседы с сотрудниками ПДН, девушку передадут законным представителям, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU