ДТП с двумя маршрутками в центре Краснодара: пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-28T14:10:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в субботу, 28 сентября, в Краснодаре. На пересечении улиц Рашпилевская и Северная около торгово-развлекательного центра в 10:25 столкнулись две маршрутки.

На место выехали автоинспекторы. Как удалось установить, микроавтобусы двигались в попутном направлении по Северной в сторону улицы Рашпилевской. Они заканчивали свой рейс.

- Сзади идущий микроавтобус не выдержал дистанцию и столкнулся с другим транспортным средством, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как стало известно, в ДТП пострадала 72-летняя пассажирка. В момент столкновения она упала и сильно ударилась. По словам очевидцев, пожилая женщина сильно ушибла голову. С травмами ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

- Обстоятельства ДТП уточняются, - добавил Артем Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU