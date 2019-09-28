В Новороссийске третьи сутки ищут 11-летнего школьника

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-28T15:35:33+03:00

Мальчик вышел из дома рано утром, но так и не вернулся

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В Новороссийске разыскивают 11-летнего Дмитрия Слугина.

- 25 сентября 2019 года в 7 утра он вышел из дома и не вернулся, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» представители поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае.

Поиски идут уже третьи сутки, однако пока мальчик так и не нашелся. На связь с родными он не выходит.

Рост Димы 142 сантиметра, у него каштановые волосы и карие глаза. В день пропажи был одет в белую рубашку с короткими рукавами и черными погонами, черные джинсы, черные туфли. С собой у него был рюкзак черного цвета.

Стоит сказать, что ранее мальчик уже пропадал. 24 апреля 2019 года он вышел со школы №8, расположенной на Мысхакском шоссе, но домой так и не дошел. К счастью, 28 апреля Диму удалось разыскать.

Любую информацию о мальчике сообщайте по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU