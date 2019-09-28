В Сочи может появиться поселок «Сириус»
В городе-курорте устроят опрос населения. Местным жителям предложат ответить, согласны ли они с созданием поселка городского типа и присвоением ему наименования «Сириус». Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Стоит сказать, что поселок городского типа планируют создать на территории Имеретинской низменности. Границы его будут проходить между реками Мзымта и Псоу.
На данный момент Олимпийский парк и примыкающие к нему территории относятся к сельским поселениям Адлерского района Сочи.
- Опрос проведут с 8 по 13 октября, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинской администрации. - Проголосовать можно на пяти опросных участках на территории между реками Мзымта и Псоу и от дороги в Абхазию А-147 до берега моря.
Организацией опроса займется специальная комиссия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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